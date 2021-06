Zijn vingerafdruk bewijst niets, vindt man die werkte in Vollenhove: ‘Iedereen wist waar dat geldkistje lag’

Herstelde klif bij Vollenhove biedt prachtig uitzicht

De Zuiderzee mag dan al 89 jaar de naam IJsselmeer hebben, in de genen van veel Vollenhovenaren zit nog altijd die hang naar het verleden. Kunstwerken in de openbare ruimte herinneren er aan, de gerestaureerde botter VN66 eveneens en het strandpaviljoen keert in een moderne vorm terug. En nu wordt een voormalige klif, in de volksmond Kaap de Voorst, in ere hersteld.