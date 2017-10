Zonnepanelen op de kantine: KNVB helpt amateurclubs duurzaam kosten te besparen

Groot: ,,Bij clubs beginnen we met een energiescan en kijken dan per club naar hun verbruik. Vervolgens komt er een advies en aan de hand daarvan gaan we maatregelen nemen. Concrete voorbeelden van verduurzaming zijn zonnepanelen, betere isolatie, zonneboilers en zuinigere binnen- en buitenverlichting.''

Onnodige kosten

Behalve de mogelijke komst van zonnepanelen op het dak van de kantine zullen de amateurvoetballers uit Overijssel, Gelderland en Zuid-Holland volgens de bond weinig merken van de verduurzaming. Ook is het mogelijk dat andere provincies zich uiteindelijk bij het initiatief aansluiten. Groot: ,,We zien dit in eerste instantie als een pilot. Als het allemaal goed gaat dan is er de mogelijkheid om het ook landelijk uit te rollen. We zijn hierover ook al met andere provincies in gesprek.''