Zoons Van der Laan nemen boedelruimingsbedrijf in Steenwijk over van vader die omkwam bij bedrijfsongeval: ‘Onwerkelijk’

Dringende oproep Steenwij­ker onderne­mers: burgemees­ter steun ons om winkels te mogen openen na 3 maart

21 februari Het bestuur van Stichting Steenwijk Vestingstad heeft burgemeester Rob Bats om steun gevraagd voor heropening van de winkels vanaf 3 maart. ‘Met gezond verstand en goede maatregelen zijn we in staat te zorgen voor een gastvrije en veilige binnenstad’, aldus voorzitter Harry Aalderink in een brief aan de burgemeester.