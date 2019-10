Zorgen in Hasselt over Brexit: minister Hoekstra komt langs als luisterend oor

Minister Wopke Hoekstra van Financiën brengt komende maandag een bezoek aan tapijtbedrijf Condor Group in Hasselt. Hier zal hij verschillende gesprekken voeren over de gevolgen van de naderende Brexit voor de tapijtsector in Overijssel. Tientallen bedrijven in Hasselt en Genemuiden handelen namelijk veel met de Britten en zitten daardoor in onzekerheid.

Eigenlijk zou Hoekstra op maandag 18 maart al richting Hasselt gaan, maar dit werd toen afgeblazen vanwege de tramaanslag in Utrecht. De nieuwe ontmoeting van de minister zal in het teken staan van de zorgen over de Brexit en de manier waarop het bedrijf zich hierop aan het voorbereiden is. De Condor Group, waar duizend mensen werken, haalt dertig procent van de omzet uit Groot-Brittannië.

Risico's

De directie van de Condor Group is blij met de komst van Hoekstra. ,,Het gesprek met de minister biedt ons dé gelegenheid om de risico’s van de Brexit voor de branche en onze aanpak heel concreet te maken", zegt CEO Jan Hoekman op de website van de Provincie Overijssel. De minister zal ook in gesprek gaan met burgemeester Eddy Bilder van Zwartewaterland en gedeputeerde Eddy van Hijum van de provincie. De bewindsman hoopt zo een beeld te krijgen van de impact die de Brexit mogelijk kan hebben op de tapijtsector in Overijssel. Zo'n veertig bedrijven in deze branche liggen in de omgeving van Hasselt en Genemuiden.

Op dit moment is het nog steeds niet duidelijk wanneer en op welke manier de Britten de Europese Unie gaan verlaten. Of er een deal komt met de EU is nog onzeker en het doemscenario dat de regering van premier Boris Johnson zonder overeenkomst vertrekt ligt ook nog steeds op tafel. In dat laatste geval kan dat flinke invloed hebben op de handel met Nederland door bijvoorbeeld strengere grenscontroles of importheffingen.

Stevig onder aandacht