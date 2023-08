Monument voor Staphor­sters die in concentra­tie­kamp Neuengamme omkwamen: ‘Ze zijn over de kling gejaagd’

In de nacht van 30 op 31 augustus 1944 werden twintig inwoners van Staphorst opgepakt door de Duitsers. Ze werden overgebracht naar concentratiekamp Neuengamme en keerden nooit terug. Precies 79 jaar later, op 31 augustus 2023, is in het kamp de onthulling van een monument als blijvende herinnering aan hen.