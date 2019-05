Zware mishandeling in Steenwijk: slachtoffer naar ziekenhuis

Commandant 43 Gemechani­seer­de Brigade Havelte vertrekt naar Militaire Inlichtin­gen­dienst

11:56 Generaal-majoor Jan Swillens draagt woensdag het commando over 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte over aan brigadegeneraal Roland de Jong. Dat gebeurt op de Johannes Postkazerne in Havelte, waar het grootste deel van de brigade is gelegerd. Ook heeft een deel Wezep als standplaats