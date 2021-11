Zwarte rook met groene gloed, tóch een ‘brandschoon’ geweten (en koffie voor de brandweermensen)

Brandende auto in bedrijfs­pand Vollenhove was gestolen, politie-onderzoek nog in volle gang

De auto die afgelopen zondagochtend in brand stond in een bedrijfspand in Vollenhove, was voorafgaand aan de brand gestolen. Dat meldt de politie aan de Stentor. Verder onderzoek naar de toedracht van de brand loopt nog.

15 oktober