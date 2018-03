Zwaveldamp bemoeilijkt redding koeien in Giethoorn

De redding van vijftien koeien die gisteren door een rooster gezakt waren in een stal in Giethoorn heeft de brandweer IJsselland zo'n acht uur gekost. De operatie werd mede bemoeilijkt door de zwavelwaterstof (H2S) die in de ruimte hing.

,,Het belangrijkste is dat we alle koeien gered hebben", zegt woordvoerder Diana Inkelaar van de Veiligheidsregio IJsselland. ,,Donderdagmiddag om kwart over drie kwam de eerste ploeg binnen in de stal aan de Smalleweg in Giethoorn. Daar bleken vijftien koeien door een rooster gezakt te zijn. Het zijn geen kleine dieren, dus het was eerst zaak om ze kalm te krijgen en geen paniek onder de koeien te veroorzaken. Dat zou namelijk ook gevaarlijk zijn voor de hulpverleners."

Lees ook Koeien vast in kelder in Giethoorn Lees meer

Maskers

,,En we moesten de hele tijd met ademluchttoestellen werken, omdat er H2S in de ruimte hing, zo bleek uit metingen." Om half elf gisteravond kon gemeld worden dat zes van de vijftien koeien naar boven getakeld waren. Het zou nog tot middernacht duren voordat ook de rest uit de put gehaald was.