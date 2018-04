Zwembad Vollenhove ontruimd na rook en stank

Spinningma­ra­thon Steenwijk goed voor ruim negentien mille

21 april De laatste seconden van vrijdag 20 april tikken weg op de sportvloer van de Meenthe. Een confettikanon doet goed zijn werk, en de laatste klanken van 'With Or Without You' van U2 sterven weg. Er wordt geapplaudisseerd en speaker Jannes Mulder noemt iedereen een kanjer. Daarna zijn alle ogen gericht op het grote scherm waarop de opbrengst wordt getoverd van de tweede Steenwijker spinningmarathon voor het goede doel 'Groot verzet tegen kanker'. De Stichting Mont Ventoux mag een bedrag van 19.075 euro bijschrijven.