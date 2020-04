Zwemster Jacyntha Plat uit Steenwijk maakt trainingsmeters in de achtertuin: aan een fietsband in een bad van 2 bij 3

Boer Dingstee trekt stekker uit zonnepark Wanneper­veen na weerstand uit dorp: ‘Geen goed gevoel hierbij’

23 april Het plan voor het zonnepark aan de Veneweg in Wanneperveen gaat niet door. Boer Klaas Dingstee heeft aangegeven zijn grond niet meer te willen verkopen, omdat er volgens hem te weinig draagvlak is in het dorp.