Zweten in sluis bij Wanneperveen: ‘De vrouw krijgt altijd de schuld als het misgaat’

Video Sticker leert Chinezen in Giethoorn: ‘Hoe poep je op een Westers toilet?’

11:30 Het ziet er misschien wat lollig uit, zo'n sticker met de do's en don’ts van toiletgebruik, maar in sommige toeristenoorden is het bittere noodzaak. ,,De Chinezen gaan gehurkt bovenop de toiletbril zitten omdat ze dat zo gewend zijn", zegt Erik-Jan Slomp van Smits Paviljoen in Giethoorn. ,,Maar zo breekt wel de toiletbril af, om nog maar te zwijgen over de troep die achterblijft als ze hebben gepoept.”