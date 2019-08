Zwientie tikken: Een traditie die moet blijven of niet meer van deze tijd?

Steenwij­ker­land dringt aan op schadepro­to­col bij aardbevin­gen

10:00 De gemeente Steenwijkerland dringt er nogmaals bij het ministerie van Economische Zaken op aan om op te schieten met de vaststelling van een definitief schadeprotocol rond kleine gasvelden en bevingen die daaruit voortkomen. Nu in 'Den Haag’het zomerreces in volle gang is, vreest wethouder Tiny Bijl dat besluitvorming lang op zich laat wachten. ,,We komen in een vacuüm te zitten.”