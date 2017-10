Bardames Danae en Naomi: tappen is een feestje

Ze zijn de meest getapte serveersters en bardames van Zutphen: Danae Willemztijn (20) en Naomi Barendsen (18). De meiden uit Zutphen werken in café Camelot in hun woonplaats. Een bruine kroeg met zoveel verschillende soorten speciaalbier, dat ze met menig bierliefhebber een 'speciaalbierband' weten op te bouwen.

Hoorn

Welk biertje ze met extra veel plezier tappen op dit moment? Op die vraag geven ze hetzelfde antwoord. Dat is La Corne. Een glas in de vorm van een hoorn. ,,Ik bracht net nog een klant zo'n biertje en die reageerde van 'wow'. Leuk!"

Het vergt tapkunst om in zo'n vorm keurig twee vingers schuim te krijgen op je tripel (10 procent alcohol maar liefst). Naomi leerde het tappen in Camelot. ,,Ik werkte eerst in een supermarkt, ik moest het leren. Maar het is hartstikke leuk.''