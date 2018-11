200 miljoen (!) mensen spelen Fortnite Battle Royale

Liefst 200 miljoen mensen hebben een account om Fortnite Battle Royale te spelen. Dat was in juni van dit jaar nog 125 miljoen. Een aantal dat gelijk staat aan de bevolking van Brazilië en een stijging van maar liefst 60 procent in zes maanden tijd.

Dat meldt Tweakers.net. Die enorme spelersgroei heeft ontwikkelaar Epic Games geen windeieren gelegd. Het bedrijf is nu een kleine 13,1 miljard euro waard. Die groei is volgens de website Engadget te danken aan de komst van iPhone-versie, een Nintendo Switch-versie in april en een testversie voor Android-telefoons.

In Fortnite word je met 99 andere spelers in een grote wereld geparachuteerd, waarna je moet proberen om als laatste over te blijven. Het spel is gratis, maar spelers kunnen aankopen doen in de vorm van cosmetische aanpassingen.