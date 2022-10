Active noise cancelling: wat is het en hoe werkt het?

Het lijkt wel of iedere koptelefoon of setje oortjes het tegenwoordig heeft: active noise cancelling . Maar wat is deze ruisonderdrukking precies, en waar moet je op letten?

In de trein en bus, op de fiets, in het vliegtuig of op kantoor; iedereen lijkt tegenwoordig wel een koptelefoon of oortjes te dragen. Veel daarvan zijn uitgerust met active noise cancelling. En deze technologie biedt uitkomst. Het geluid van een vliegtuigmotor, kakelende collega’s of buren die spontaan overdag met een klopboor in de weer zijn: een koptelefoon met actieve ruisonderdrukking kan die geluiden (grotendeels) blokkeren.

Over het algemeen zijn er drie soorten hoofdtelefoons met ruisonderdrukking: headsets met passieve ruisonderdrukking, met actieve ruisonderdrukking en met adaptieve ruisonderdrukking. We lopen ze langs.

Passieve ruisonderdrukking

Koptelefoons en oortjes weren van zichzelf al het nodige geluid. Dat komt door de keuze van de fabrikanten voor materialen en fysieke techniek die geluiden van buiten blokkeren. Siliconen of schuimrubberen oordopjes die goed in je oren passen bieden soms al de nodige blokkade van omgevingsgeluid, maar het zijn vooral over-ear hoofdtelefoons die passieve geluidsisolatie bieden.

Met name de wat duurdere koptelefoons, die gebruikmaken van hoogwaardige materialen, blokkeren veelal uit zichzelf al omgevingsgeluiden . Elke goede koptelefoon maakt dan ook gebruik van passieve ruisonderdrukking naast actieve ruisonderdrukking. Ze werken als het ware naast elkaar voor het beste resultaat.

Inverse Audio zorgt voor actieve ruisonderdrukking

Het basisconcept van active noise cancelling stoelt op het principe van Inverse Audio, ook wel inverteren of omkeren genoemd. De microfoons in de ANC-oortjes en koptelefoon - ANC staat voor Active Noise Cancelling - vangen omgevingsgeluiden op. Audioverwerkingscircuits pakken deze geluiden en genereren het omgekeerde ervan. Zo ontstaan er twee tegengestelde audiogolven van hetzelfde geluid (zeg maar 1 en -1) en wordt het omgevingsgeluid in real time onderdrukt.

ANC is echter niet perfect. Geluid is namelijk lastig te voorspellen. Een brommende vliegtuigmotor is makkelijker ‘om te draaien’ dan het geluid van iemand die zingt of het geluid van druk verkeer, omdat die laatste twee steeds wisselen in frequenties, volume en ritme. Bovendien zijn geluiden met een lagere frequentie relatief gemakkelijker om te keren dan hogere frequenties.

Soms passen bedrijven extra technieken toe om storende geluiden terug te dringen. Zo zie je bij minder dure hoofdtelefoons met ruisonderdrukking nog wel eens dat fabrikanten een witte ruis toevoegen om zo de frequenties te maskeren die het circuit niet kan onderdrukken. Dat is natuurlijk niet echt de bedoeling. Bij goede ANC-headsets zou je dat dan ook niet moeten horen.

Adaptieve ruisonderdrukking en hybride ruisonderdrukking

Fabrikanten bedenken steeds weer nieuwe termen en technieken om zich te onderscheiden. De meesten snijden overigens wel degelijk hout, maar het is goed te weten wat er nu eigenlijk wordt bedoeld.

Een term die veel gebruikt wordt de laatste tijd is ‘adaptieve ruisonderdrukking’. Steeds meer modellen bieden adaptieve ANC die zich niet alleen aanpast aan veranderingen in het omgevingsgeluid, maar ook aan je hoofdbewegingen. Bij veel adaptieve modellen kun je dan in real time veranderingen horen wanneer je je hoofd draait. Daarnaast zien we veel koptelefoons en oortjes met een app waarbij je kunt kiezen tussen hoe de ANC wordt ingezet. Bij sommige kun je met een schuifknop de ANC-intensiteit aanpassen of bepalen welke frequentiebereiken wel en niet onderdrukt moeten worden.

Een andere term is hybride ANC. Deze maakt gebruik van een combinatie van feed-forward- (externe microfoon) en feedback-technologie (interne microfoon). De meest effectieve koptelefoons gebruiken in de regel hybride technologie, maar dat is geen spijkerhard feit. Het aantal microfoons en de plaatsing ervan is enorm bepalend in de kwaliteit van de ruisonderdrukking. Sommige modellen die geen hybride ANC hanteren, kunnen beter omgaan met ruisonderdrukking dan sommige modellen die er wel gebruik van maken.

Zaken waar je op moet letten bij ruisonderdrukking

Het is best lastig om de juiste koptelefoon of oortjes te kiezen. Ieder persoon is anders, en wat de een comfortabel vindt, vindt de ander misschien niet lekker zitten. Het loont dan ook om goed verschillende recensies te lezen of bij een gespecialiseerde audiozaak verschillende modellen op te zetten.

Ook ervaart iedereen op een andere manier de inwendige druk die vaak bij ANC optreedt. Bij sommige mensen kan die als hinderlijk ervaren worden, terwijl anderen er nauwelijks iets van merken. Probeer bijvoorbeeld eens oortjes of koptelefoons van vrienden en stoei met de ruisonderdrukking om erachter te komen wat voor jou fijn is.

