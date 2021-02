AirPods Max-review: hoe geslaagd is dit debuut van Apple?

Het leek duidelijk: voor alles dat met audio te maken heeft, vertrouwde Apple op Beats, het merk van Dr. Dre dat het in 2014 voor een slordige 2,2 miljard euro overnam. Inmiddels lijkt die filosofie overboord gegooid, want Apple kondigde eind 2020 opeens de eerste eigen over-ear-hoofdtelefoon aan: de AirPods Max. De experts van Tweakers bekeken dit debuut van Apple.

Dit is een ingekorte review. Het volledige artikel lees je op Tweakers.

Uiterlijk en accessoires

Over smaak valt niet te twisten, dat geldt ook voor het uiterlijk van de AirPods Max. Wat ons betreft is de Max stijlvol, met zijn opvallend grote en rechthoekige oorschelpen. Door de mooi afgeronde hoeken valt het formaat gelukkig niet zo op. Het is fijn dat Apple verschillende tinten levert, al zijn wij vooral blij dat we met de grijze variant de straat op moesten en niet met de roze. Het formaat van de oorschelpen merk je met name als je de AirPod Max opzet en dan is het vooral prettig.

De Max is zwaar, maar zit comfortabeler dan je op basis van zijn gewicht zou verwachten. Met 385 gram is de hoofdtelefoon beduidend zwaarder dan de meeste gangbare modellen. Om de WH-1000XM4 er meteen maar bij te halen: die weegt 254 gram en dat verschil voel je goed. Het komt doordat Apple veel metaal heeft gebruikt in de behuizing. Wat verder opvalt zodra je de AirPods Max opzet, is de verende verbinding tussen de beugel en de oorschelpen. De veer zorgt ervoor dat de oorschelpen een beetje naar binnen kantelen. Het maakt dat de onderkant van de oorschelp net zo goed tegen je hoofd wordt gedrukt als de bovenkant. Het verhelpt een bekend euvel van hoofdtelefoons, namelijk dat de onderkant van de oorschelpen iets van je hoofd afstaat waardoor het geluid dat je wil horen weglekt, terwijl geluid dat je niet wil horen juist binnendringt.

Volledig scherm De Smart Case © Tweakers

De hoes die Apple meelevert is dus Smart Case gedoopt. Er is veel kritiek op en daar kunnen we ons wel in vinden. De hoofdtelefoon blijft gedeeltelijk onbeschermd en dat is zonde, zeker bij een apparaat van 630 euro. Het Smart-deel van de naam wil niet zeggen dat er elektronica in de hoes is verwerkt. Het gedeelte waar Apple op doelt zit meer in de hoofdtelefoon. In beide oorschelpen zijn sensoren gebouwd die doorhebben of je de hoofdtelefoon op hebt of niet. Als je hem op hebt, hoor je muziek. Til je een oorschelp van je oor, dan pauzeert de muziek. De sensoren zorgen er ook voor dat je stroom kunt besparen. De AirPods Max heeft een low power- en zelfs een ultra low power-mode, en de Smart Case speelt bij beiden een rol. Het opslaan van je koptelefoon in de Smart Case activeert de low power-mode direct, terwijl dat normaal pas na 5 minuten gebeurd. De ultra low power-mode activeert na 18 uur inactiviteit in de Smart Case.

Ook dit is opvallend: Apple geeft aan dat de AirPods Max het 20 uur volhoudt. Als wij een batterijtest doen, komen we daar ook op uit. Tenminste, als we de Max met een Apple-apparaat verbinden. Als we hem aan een Android-telefoon koppelen, gaat de batterij opeens maar 16 uur mee.

Goed geluid

De grote vraag is natuurlijk hoe de AirPods Max klinkt. Het antwoord daarop is simpel: goed. Om hem er maar weer bij te halen: de hoofdtelefoon klinkt duidelijk beter dan de Sony WH-1000XM4. De AirPods Max wint het zowel in het laag als het hoog. Het hoog is bij de Max gewoon een stuk helderder dan bij de XM4 en zowel het laag als het hoog zijn bij de AirPods Max veel beter gedefinieerd. Je hoort dus veel meer detail.

De tweede audio-eigenschap waar Apple mee schermt, is spatial audio. Dat wil niet alleen zeggen dat het geluid ruimtelijker klinkt. Het draait hier vooral om head tracking, wat betekent dat het geluid reageert op bewegingen van je hoofd. Als je geluid van links hoort komen en je reageert door die kant op te kijken, hoor je het geluid dus opeens van voren komen. Andersom is het effect meestal duidelijker. Als geluid van voren komt en je draait je hoofd naar links, hoor je het geluid niet meer van voren, maar vooral in je rechteroor.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uiteraard heeft de AirPods Max active noisecancellation aan boord. Over het effect daarvan kunnen we kort zijn: het functioneert prima, ook als we de hoofdtelefoon vergelijken met de juist op dit vlak veelgeprezen WH-1000XM4. Het effect, en daarmee ook het verschil, is goed hoorbaar als we een flinke bak white noise op beide modellen loslaten. Dan valt op dat de WH-1000XM4 het laag en midden wat meer weet te dempen dan de AirPods Max, maar dat de Max juist wat meer midden en hoog weg weet te filteren. Het verschil is klein. De AirPods Max blokkeert gewoon flink veel geluid, ook omdat hij in zo’n stevige metalen behuizing zit. Dus zelfs als je noisecancelling uitzet, houdt hij veel geluid tegen.

Conclusie

De hamvraag is natuurlijk: is de AirPods Max zijn prijs van 630 euro waard? Die prijs ligt beduidend hoger dan die van veel andere populaire noisecancelling-hoofdtelefoons. Het antwoord op die vraag hangt wat ons betreft sterk af van de andere apparatuur die je in huis hebt. Gebruik je Windows op je computers en Android op je draagbare apparaten, dan raden we de AirPods Max niet aan, hoe goed hij ook klinkt. Er is te veel functionaliteit die onder Windows en Android niet werkt terwijl concurrerende hoofdtelefoons die wel kunnen bieden.

Als je volledig in het Apple-ecosysteem zit, wordt dat een ander verhaal. Dan geldt nog steeds: er zijn uitstekende noisecancelling-hoofdtelefoons die de helft kosten van de AirPods Max. Maar de Max biedt in dat geval wel degelijk meerwaarde. De heerlijk eenvoudige bediening, het gemak waarmee je van bron wisselt en audio sharing vind je niet zo makkelijk bij concurrerende modellen. Het maakt de AirPods Max een verrassend fijne uitbreiding van je Apple-instrumentarium. Waar je een Apple-prijs voor betaalt.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.