AirPods te duur? Dit zijn goede bluetooth-oortjes voor de helft van de prijs

Voor goede bluetoothoortjes kan je diep in je buidel tasten: prijzen die richting 300 euro gaan zijn bijvoorbeeld geen uitzondering bij de populairste merken en modellen. We gingen op zoek naar oordopjes die maar de helft van dat bedrag kosten, maar niet moeten onderdoen op niveau van kwaliteit.

Huawei FreeBuds 3i (85 euro)

Volledig scherm De Huawei FreeBuds 3i © Tweakers

De nieuwe Huawei FreeBuds zijn iets goedkoper dan de oudere FreeBuds 3 én hun noisecancelling werkt beter, omdat ze de gehoorgang beter afsluiten. Tof voor als je ergens werkt waar het lawaaierig is of voor op de trein of het vliegtuig.

We merkten wel dat dit bij geluiden met hogere frequenties minder goed werkt dan bij die met lagere. De eigenlijk altijd aanwezige ruis, die je beter hoort als al het andere geluid weg is, is best irritant. Maar als je muziek draait valt het bijna niet op.

Handig aan de FreeBuds 3i is ook dat ze niet alleen door de siliconen dopjes op hun plaats gehouden worden, maar ook door een kleine uitstulping die in het kommetje van je oorschelp valt. Als je ermee sport, zullen ze minder snel uit je oren vallen. Ze zijn ook relatief goed bestand tegen een beetje nattigheid.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Samsung Galaxy Buds+ (110 euro)

Volledig scherm De Samsung Galaxy Buds+. © Tweakers

De Samsung Galaxy Buds+, opvolgers van de ‘gewone’ Galaxy Buds, zijn een flinke stap vooruit. Ze hebben een betere accuduur, je kunt ze draadloos opladen en ze ondersteunen snelladen. Ze hebben bovendien een tweeter én een woofer wat voor beter geluid zorgt, ze hebben een extra microfoon aan de buitenkant en je kunt er het volume mee regelen.

Door de rondere vorm passen ze bij sommige mensen misschien wel wat lastiger in de oren, maar persoonlijk vonden we ze comfortabel zitten. De siliconen vinnetjes houden ze ook goed op hun plaats. Wel zijn ze iets minder water- en zweetbestendig dan de twee andere doppen op deze pagina.

Vonden we ook een troef: je kan zelf instellen dat omgevingsgeluid via de twee microfoons aan de buitenkant via de luidspreker je oor bereikt. Dat is natuurlijk handig als je aan het verkeer deelneemt. Bovendien hoef je je oortjes niet uit te doen als je met iemand praat.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Jabra Elite 75t (150 euro)

Volledig scherm De Jabra Elite 75t. © Tweakers

Een kleine prijsklasse omhoog vind je de Elite 75t van het Deense Jabra, dat een goede naam heeft op het gebied van oordopjes. Ze zijn strak vormgegeven en hebben een vrij neutrale uitstraling, in tegenstelling tot de Galaxy Buds+. Net als de twee andere oordoppen hebben ze een nabijheidssensor, waardoor de dopjes registreren wanneer ze in de oren zitten.

Ook zitten er weer verschillende maten siliconen dopjes in de doos, waardoor ze in principe in ieders oren passen. Qua pasvorm hebben ze een flauwe bocht waar ze de oren ingaan en rusten ze in een kommetje van de oorschelp. Een uur aan één stuk door sporten leidt niet tot irritatie en bovendien blijven ze prima zitten. Wel is het belangrijk ze goed in de gehoorgang te duwen als je enthousiast gaat bewegen.

Ze dragen in de stromende regen, of tijdens een work-out waarin je enorm zweet, is niet zo’n goed idee. Er bestaat wel een waterdichte variant: de Jabra Elite Active 75t. Helaas zijn deze bluetoothdopjes niet draadloos op te laden. In omgevingsgeluidmodus klinken de oortjes prettig en natuurlijk.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.