Amazon getroffen door storing: videodeurbel en robotstofzuiger haperen

Ook streamingsdiensten Netflix en Disney+ en beleggingsapps zoals Robinhood en Coinbase melden problemen als gevolg van de storing bij Amazon. Het techbedrijf heeft in de Verenigde Staten daarnaast problemen om pakketjes te bezorgen. Medewerkers van de webwinkel, zoals personeel dat in magazijnen werkt of pakketbezorgers, maken voor hun werkzaamheden gebruik van apps van Amazon.



Ook in Nederland hebben klanten van Amazon last van de storing. Al rond 16.30 uur was op de site Allestoringen.nl te zien dat er problemen waren met Ring en andere diensten van Amazon.