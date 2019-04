‘Amazon-medewerkers luisteren gesprekken af met spraakassistent Alexa’

Hacker van ‘een van de best georgani­seer­de cybercrime­groe­pen’ cel in voor afpersen pornokij­kers

9 april Een prominente Britse hacker is veroordeeld tot ruim 6 jaar gevangenisstraf, omdat hij betrokken was hij het besmetten van honderden miljoenen computers. Browsers werden vergrendeld en gedupeerden konden die pas weer gebruiken na het betalen van losgeld. Zain Qaiser (24) verspreidde de schadelijke software onder meer via besmette advertenties op pornosites. In meer dan twintig landen werden slachtoffers gemaakt.