Amerikaanse gerecht stelt vragen bij privacybeleid van Zoom

Ontdek muziek in 8D: ‘Alsof het dwars door je brein vliegt’

1 april Een remix van het nummer Ilomilo van zangeres Billie Eilish gaat momenteel viral op sociale media. Niet met de ‘normale’ versie, maar een uitvoering in 8D. Op Twitter zijn mensen enthousiast over de techniek. ,,Ben ik de enige die tijdens het luisteren om zich heen kijkt omdat ik denk dat ze naast me staat?’’, klinkt het. Op YouTube zijn nog veel meer nummers in 8D te vinden.