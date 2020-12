Amerikaanse hacker die inbrak bij Nintendo krijgt drie jaar celstraf

De 21-jarige Amerikaan Ryan S. Hernandez is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. In 2016 brak hij als minderjarige in op systemen van Nintendo, waar hij onder andere informatie over de toen nog niet uitgebrachte Switch buitmaakte.

Hernandez krijgt de straf voor zowel het hacken van de Nintendo-systemen als het bezit van kinderporno. Dat werd aangetroffen op zijn computer toen de FBI in 2019 een inval deed bij hem thuis. Begin dit jaar bekende Hernandez al schuld. Met de opgelegde straf volgt de rechter de eis van de aanklagers. Hernandez heeft ook ingestemd met het betalen van een schadevergoeding van 259.323 dollar aan Nintendo.

De veroordeelde Amerikaan, die online de nickname RyanRocks gebruikte, kreeg in 2016 via phishing inloggegevens van een Nintendo-medewerker in handen. Daarmee kreeg hij toegang tot systemen waarop onder andere informatie stond over de Nintendo Switch. Deze informatie liet hij vervolgens uitlekken.

Na een onderzoek naar de hack nam de FBI in 2017 al contact op met Hernandez en zijn ouders. De Amerikaan beloofde toen te stoppen met zijn activiteiten en zei te begrijpen wat de consequenties zouden zijn als hij hiermee door zou gaan.

Volgens de uitspraak ging Hernandez in 2018 en 2019 weer de fout in, waarbij hij diverse Nintendo-servers binnendrong en informatie over games, consoles en ontwikkeltools wist te bemachtigen. Op Twitter en Discord schepte hij daarover op en hij liet de informatie wederom deels uitlekken.

Ook beheerde Hernandez een forum met de naam Ryan’s Underground Hangout, waar hij discussieerde over Nintendo-producten en informatie deelde over mogelijke kwetsbaarheden in computersystemen van Nintendo.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.