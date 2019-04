Apparaat moet bellende automobilisten herkennen

Diefstal AS­ML-ken­nis begon met twee slimme Chinezen

8:36 Chinese werknemers hebben ASML bestolen van computerinformatie die zij doorspeelden aan een bedrijf in hun vaderland. Hierdoor werd de Veldhovense chipmachinefabrikant zwaar gedupeerd. Een in een Amerikaanse rechtszaak toegewezen schadevergoeding van 223 miljoen dollar (198 miljoen euro) kan echter niet worden geïnd; het Chinese bedrijf dat profiteerde van de informatiediefstal is inmiddels failliet. Zes vragen over de spionagezaak.