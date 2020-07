Apple bevestigt: iPhones komen dit jaar later op de markt

In de bespreking van de kwartaalcijfers zegt financieel directeur Luca Maestri dat de release van de nieuwe iPhones later zal plaatsvinden. ,,Vorig jaar brachten we eind september een nieuwe iPhone uit. Dit jaar zal onze voorraad er pas een paar weken later zijn.” Dat duidt op een lancering in oktober, zoals uit de geruchten al op te maken was.

In de afgelopen acht jaar kwam er telkens minstens één model iPhone in september uit. In september 2011 verscheen er geen Apple-smartphone; de iPhone 4s volgde in oktober. Wel bracht Apple de iPhone X in 2017 in november uit, al kwam de iPhone 8 toen in september op de markt. Ook de XR kwam in 2018 later dan de gebruikelijke release in september.