Apple iPad Air 2020 nader bekeken: hoe goed is deze tablet?

De nieuwe iPad Air 2020 lijkt als twee druppels water op de iPad Pro van 2020, een paar kleine besparingen en veranderingen uitgezonderd. De nieuwe Air heeft dus een symmetrische, smalle rand rondom een afgerond scherm. De zijkanten, die juist volmaakt recht zijn, bestaan samen met de achterkant uit één stuk aluminium. Spectaculair is het ‘nieuwe’ ontwerp van de Air misschien niet meer, zeker nu Samsung zijn recentste Galaxy Tab-modellen van hetzelfde slanke ontwerp heeft voorzien, maar wel oogt de iPad Air 2020 een stuk meer bij de tijd dan zijn voorganger.

Het ontwerp van de nieuwe iPad Air mag dus weer een mash-up zijn van ideeën die we al eerder hebben gezien, uniek in Apple-land is wel de inlogmethode. De infraroodcamera voor gezichtsherkenning, of Face ID, waarover iPad Pro’s en iPhones beschikken, was kennelijk te duur en voor een homeknop met vingerafdrukscanner is in het nieuwe design geen ruimte. Apple koos dus voor een vingerafdrukscanner in de powerknop, wat sommige Android-smartphones en tablets al eerder hadden.

De iPad Air 2020 heeft geen camera-eiland zoals de iPad Pro 2020 en de iPhone 11- en iPhone 12-modellen. In plaats daarvan lijkt de cameraopstelling op die van de iPad Pro uit 2018: één enkele camera die helaas weer behoorlijk uitsteekt. Op de iPad Air zitten dus geen ultragroothoekcamera, geen flitser en geen lidar-dieptecamera, die je wel bij de iPad Pro 2020 aantreft. Zo lang je niet intensief met augmented reality aan de slag gaat of je tablet graag als fotocamera gebruikt, zul je het gemis bij de iPad Air 2020 misschien niet eens opmerken.

Scherm en onder de motorkap

Apple voorziet zijn iPads over het algemeen van uitstekende beeldschermen en de nieuwe Air is, gelet op de specificaties, geen uitzondering. Het scherm is van hoge kwaliteit en heeft een diagonaal van 10,9" en is daarmee niet iets kleiner dan de iPad Pro 2020. De resolutie van de iPad Air 2020 bedraagt 2360x1640 pixels, vergelijkbaar met andere iPads. Het kleurbereik is ook goed, maar over de afstelling van het scherm zijn we minder tevreden.

De iPad Air 2020 beschikt over de gloednieuwe Apple A14 Bionic interne chip, ook te vinden in de iPhone 12-serie. Die is, net als de chip in de vorige iPad Air en de iPad van dit jaar, voorzien van zes cpu-cores en vier gpu-rekenkernen. Uiteraard is de chip per kern een stuk sneller geworden. Gekeken naar de prestaties per rekenkern is de Air 2020 zelfs de snelste tablet die Apple nu verkoopt, doordat de iPad Pro 2020 nog van een oudere A12Z Bionic- interne chip is voorzien. Deze ‘opgevoerde’ variant uit de iPhone Xs-serie heeft echter meer cpu- en gpu-rekenkernen dan de A14. In tests is de iPad Air 2020 daardoor niet de snelste. Datzelfde geldt als we kijken naar de grafische-prestaties.

De iPad Air 2020 is voorzien van een 28,6Wh-accu, waarmee de capaciteit een stukje lager uitvalt dan bij het vorige model met een 30,2Wh-accu. Dat terwijl het scherm van de nieuwe iPad Air groter is en de interne chip krachtiger is geworden. Weinig verrassend zien we in onze beide accutests dat de looptijd korter uitvalt. Was de iPad Air 2019 een van de best scorende iPads van de afgelopen jaren in de webbrowse-test, het 2020-model eindigt juist als een van de hekkensluiters, met een ruim twee uur kortere looptijd.

De nieuwe iPad Air mag sneller leeg raken, fijn is dat het apparaat zich wel snel laat opladen. Voor het eerst zit er namelijk een 20W-lader in de doos, waar je het zelfs bij de iPad Pro 2020 nog met een 18W-exemplaar moet stellen.

Conclusie

Ben je nu op zoek naar een luxere iPad die zich leent voor net iets meer dan alleen het consumeren van content? Voor ongeveer 250 euro minder dan een nieuwe iPad Pro kost, heb je een apparaat met hetzelfde moderne design, een haast even fraai beeldscherm en een even rappe als moderne soc. Je kunt er bovendien dezelfde accessoires bij gebruiken, zoals de fijne Apple Pencil 2 en het Magic Keyboard. De superdunne behuizing is helaas niet de stevigste en ook de accuduur heeft te lijden onder het nieuwe design en de verhoogde prestaties.

