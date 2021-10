Apple onthult nieuwe MacBook Pro met dunne randen en meer poorten

Ministerie komt met meldpunt tegen online kinderar­beid

9 oktober Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt een landelijk meldpunt voor ter voorkoming van online kinderarbeid. Kinderarbeid en uitbuiting ligt namelijk op de loer bij kinderen die in familievlogs op Youtube of berichten op Instagram door hun influencer-ouders onderdeel worden gemaakt van reclame-uitingen voor producten of diensten. Dat maakt staatssecretaris Dennis Wiersma bekend in het tv-programma Kassa (BNNVARA).