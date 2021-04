Apple organiseert grote persconferentie: dit gaat het bedrijf aankondigen

KPN stopt hostingac­ti­vi­tei­ten XS4ALL, actieco­mité boos: ‘Dit is een stiekeme ontmante­ling’

31 maart Internetprovider XS4ALL stopt per 1 oktober met de hostingactiviteiten, het huisvesten van websites. Moederbedrijf KPN heeft de eerste van duizenden klanten die het betreft daarover geïnformeerd. Volgens KPN was hosting een kleine activiteit van XS4ALL en is om die reden besloten om ermee te stoppen.