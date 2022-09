Apple organiseert vandaag grote persconferentie: dit staat op de planning

Officieel heeft Apple nog niet verklapt wat er vanavond wordt aangekondigd, maar in de praktijk weten we vooraf vaak een hoop. Het nodige is al uitgelekt via doorgaans betrouwbare bronnen, waardoor we een aardige inschatting kunnen maken van de precieze plannen. Onderstaande is dus nog niet bevestigd, maar wel waarschijnlijk.

Liever weten wat er echt wordt gepresenteerd? Schakel dan om 19.00 uur in, als we live verslag doen van alle aankondigingen.

iPhone 14 grotendeels hetzelfde

De iPhone 14 komt vermoedelijk in vier smaken: twee gewone toestellen van 5,4 en 6,7 inch, die worden vergezeld door Pro-varianten met dezelfde schermformaten. De eerdere mini-versie zou uit de line-up zijn gehaald door Apple.

De twee gewone toestellen lijken sterk op de iPhone 13 van vorig jaar, met bovenin het scherm een inkeping voor sensoren en camera’s. Vermoedelijk heeft deze iPhone ook dezelfde chip als in de iPhone 13, waardoor hij even snel is als zijn voorganger. Wel moet de ultrawide-camera iets beter worden.

Scherm van de iPhone 14 Pro staat altijd aan

De Pro-telefoons krijgen een grotere upgrade. De sensoren boven het scherm zitten voortaan in een soort kleine ‘pil’ die op het scherm zweeft. Daarnaast krijgen deze modellen mogelijk een always-on scherm, dat zelfs informatie laat zien als de telefoon vergrendeld is. Een functie die op Android-telefoons al langer gebruikelijk is.

De camera achterop neemt nog meer ruimte in beslag dan bij de iPhone 13 Pro, om plaats te maken voor een grotere 48 megapixel-sensor. Deze maakt het ook mogelijk om video’s in 8K op te nemen.

Wat ook een upgrade krijgt is de prijs: ingewijden denken dat de iPhone 14 Pro ongeveer 100 dollar duurder wordt dan de iPhone 13 Pro vorig jaar was. Het is nog afwachten hoe de europrijs verandert.

Volledig scherm Een concept van hoe de iPhone 14 Pro er mogelijk uitziet. © EverythingApplePro

AirPods Pro 2 met fitnesstrackers

De AirPods Pro krijgen vermoedelijk ook een nieuwe variant, met aan de binnenzijde een chip die zorgt voor beter geluid en slimmere ruisonderdrukking. Ook moeten de dopjes het langer volhouden op een volle accu.

Er wordt ook gesproken over gezondheidssensoren, die bijvoorbeeld je hartslag meten tijdens het hardlopen. Handig als je geen Apple Watch hebt tijdens het sporten.

Apple Watch (Pro)

De Apple Watch Series 8 komt dit jaar in twee varianten: een reguliere Apple Watch en een Pro-variant. Het zou voor het eerst zijn dat Apple zijn horlogereeks op die manier opsplitst.

De Apple Watch Pro moet groter worden dan de eerdere horloges, met een schermdiagonaal van 45 millimeter. Een steviger ontwerp moet hem ideaal maken voor bijvoorbeeld mountainbikers.

Het nieuwe horloge zou echter niet werken met bandjes van vorige generaties. Daarnaast zal de Pro duurder worden dan eerdere Apple Watches.

Volledig scherm De nieuwe Apple Watch 8 Pro wordt steviger, maar ook duurder. © Jon Prosser

Voorproefje van slimme bril?

Al jaren hint Apple naar de komst van een slimme bril. Het is onzeker of deze tijdens het iPhone-evenement wordt gepresenteerd, maar de techreus zou mikken op een introductie in 2022 of begin 2023. Daarnaast zou de gadget bijna klaar zijn voor productie.

Apple zou eerst een virtualrealitybril presenteren. Deze krijgt een fors prijskaartje, van mogelijk meerdere duizenden euro’s. Dit moet een opmars zijn naar een latere augmentedrealitybril, die virtuele objecten bovenop de echte wereld projecteert. Deze zou pas veel later op de markt komen.

Als Apple een van deze brillen toont, is het mogelijk slechts een voorproefje. We denken dat hij pas veel later werkelijk te bestellen zal zijn.

Volledig scherm Al jaren wordt gehint naar een slimme bril van Apple. © Concept

Kleine kans op nieuwe iPads

Apple staat erom bekend rond deze maanden ook nieuwe iPads te presenteren. De goedkope iPad en duurdere iPad Pro zouden allebei dit jaar nog een upgrade moeten krijgen, die wellicht tijdens het september-evenement uit de doeken wordt gedaan.

Er is ook een kans dat beide iPads pas in oktober aan de beurt komen. Soms organiseert Apple dan een los iPad-evenement, mits het om grote upgrades gaat.

