Apple: problemen bij iPhone X en MacBooks

Veel apps voor kinderen bevatten misleiden­de en manipula­tie­ve reclame

5 november Amerikaans onderzoek suggereert dat 95 procent van de apps voor kinderen onder de vijf jaar misleidende reclames bevatten. Kinderen worden gemanipuleerd in het doen van aankopen zonder dat ze het doorhebben. Volgens Justine Pardoen, specialist mediaopvoeding bij Bureau Jeugd & Media en hoofdredacteur mediaopvoeding.nl is het onethisch. ,,Het is misbruik maken van de ontwikkelingsfase waar die kinderen inzitten.‘’