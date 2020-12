Apple verwijdert 39.000 games uit Chinese appstore vanwege regels overheid

cyberpunk 2077 Ongekend: Sony haalt ‘duurste game ooit’ uit winkel na talloze fouten

18 december De Japanse elektronicagigant Sony heeft het veelbesproken spel Cyberpunk 2077, van de Poolse ontwikkelaar CD Projekt, tijdelijk van de markt gehaald. Het prijswinnende bedrijf werd overspoeld met klachten over haperende spellen, veroorzaakt door bugs in de software. De maatregel van Sony hing al langer in de lucht.