ASML-topman Peter Wennink: Kopiëren van EUV-machine lukt nooit

„Je kunt onderdelen proberen na te maken en die dan in elkaar zetten. Maar dan werkt hij nog niet zonder de begeleiding van onze systeemingenieurs en software specialisten’’, reageert Wennink vandaag tijdens de presentatie over de jaarcijfers van ASML op de commotie die is ontstaan over de levering van het nieuwste model chipmachine aan een Chinese klant. De overheid houdt een exportvergunning achter voor de machine die werkt met extreem ultraviolet (EUV) licht. Dit gebeurt onder druk van de Verenigde Staten die zeggen dat het om een strategisch product gaat. Tegelijk zijn ze bang voor de concurrentie van China en dat de levering kan leiden tot diefstal van technologie.

‘Kwestie China heeft nul impact op ASML’

Maar Wennink ziet geen probleem in levering aan China. „We doen al dertig jaar zaken met Chinese klanten en twintig jaar met de klant waar het nu over gaat. Die produceert trouwens chips voor de hele wereld. Omdat EUV op de lijst van het Wassenaar verdrag staat moet er nu een vergunning komen. Daar wachten we op en als hij niet afkomt leveren we deze machine wel aan een ander. Daarom heeft deze kwestie nul impact op ons bedrijf. Er is behoefte aan EUV-machines en als we ze niet aan de ene klant leveren zal er bij andere klanten meer behoefte zijn en we leveren waar we mogen.”



Wennink wil met plezier uitleggen waarom hij niet bang is dat China een chipmachine na zal maken. „Dat komt omdat wij een systeemintegrator zijn. Wij brengen de technologie van honderden bedrijven bijeen tot een werkende machine bij de klant. Zo'n machine heeft 80.000 onderdelen waarvan er vele zeer complex zijn. Neem Zeiss, die onze lenzen, spiegels en andere optische onderdelen maakt. Er is geen bedrijf op de wereld die ze dat nadoet. Daarbij zitten onze machines helemaal vol sensoren en zodra die iets ongewoons detecteren gaat er bij ons in Veldhoven een alarm af.”