Automatiseer je iPhone én je smarthome met deze trucs

Met je smartphone kun je tegenwoordig de slimme verlichting in huis bedienen, de televisie op een andere zender zetten en je slimme vaatwasser in- en uitschakelen. Het kan echter allemaal nog veel slimmer, namelijk door deze bedieningsmogelijkheden zélf te automatiseren. Zo doe je dat.

Steeds meer apparaten laten je hele processen automatiseren, en Apple is geen uitzondering. Dat gebeurt met een simpele aanpak: ‘Als dit, dan dat.’ Je stelt hierbij voorwaarden aan bepaalde acties. Als dít gebeurt, dan moet je telefoon of apparaat díé opdracht uitvoeren. Zo kun je bijvoorbeeld regelen dat de verlichting in de hal aangaat zodra je thuiskomt of dat de airco op je slaapkamer een uur voor je aangegeven bedtijd automatisch activeert. Hoe je jouw telefoon of smarthome verbindt met deze apparaten staat in de handleidingen van de apparaten aangegeven.

iPhone

Op een iPhone gebruik je hiervoor de Opdrachten-app die vanaf iOS 13 standaard op alle Apple-telefoons te vinden is. Dat betekent dat je een iPhone 6S of nieuwer nodig hebt. Mocht je de app verwijderd hebben, dan kun je deze via de App Store opnieuw downloaden.

Open de app en selecteer het tabblad ‘Automatisering’. Kies vervolgens voor ‘Persoonlijke automatisering’ om te beginnen. Als voorbeeld kun je kiezen voor ‘Aankomst’ of ‘Wifi’. Zo kun je een bepaalde actie laten uitvoeren zodra je thuiskomt. Dit gebeurt op basis van je locatie of het moment dat je met je wifinetwerk verbonden bent.

Geef eventueel een tijdschema door en druk op ‘Volgende’. Voeg vervolgens de gewenste actie toe, via ‘Voeg taak toe’. Je krijgt nu een lijst te zien met een hoop opties, van het versturen van berichten via WhatsApp tot het ophalen van het weerbericht.

Google Home

Je kunt zowel gebruikmaken van Google Home als Apple HomeKit voor het automatiseren van je huis. Ga bij ‘Voeg taak toe’ naar ‘Apps’ en selecteer ‘Assistant’ als je slimme apparaten gekoppeld zijn aan Google Home. Druk hierna op ‘Google vragen stellen’. Vul vervolgens in wat je aan de Google Assistant zou vragen om een actie uit te voeren, zoals ‘Doe de lamp in de hal aan’. Druk op ‘Volgende’ en je krijgt een overzicht van je automatisering te zien. Wanneer je thuis aankomt, zorgt Google Assistant ervoor dat de lamp in de hal automatisch aangaat. Uiteraard moet de lamp in de hal dan wel ‘slim’ zijn.

Apple HomeKit

Voor Apple HomeKit ga je bij ‘Voeg taak toe’ naar ‘Apps’ en kies je voor ‘Woning’. Vervolgens selecteer je ‘Bedien mijn huis’. Druk op ‘Scènes en accessoires’ en kies het apparaat naar keuze, bijvoorbeeld je smart-tv of slimme thermostaat. Je hebt hierbij wel een HomePod (Mini), Apple TV of iPad nodig die als woninghub dient. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat je smart-tv automatisch uitgaat zodra de Ontspan-fase van je Slaap-focus actief wordt.

Andere soorten opdrachten

Naast deze handige automatiseringen is de Opdrachten-app voor veel meer handige doeleinden te gebruiken. Zo kun je een bericht sturen op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld om iemand stipt om twaalf uur ’s nachts te feliciteren met zijn of haar verjaardag. Ook kun je automatisch Spotify openen als je AirPods of andere koptelefoons verbinding maken met je iPhone. Als je auto over CarPlay beschikt, kun je ook automatisch Google Maps of Kaarten openen via een automatisering.

