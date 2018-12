Avicii, Boer Zoekt Vrouw en Glennis Grace: deze onderwerpen zocht jij op in Google dit jaar

De top tien telt vrijwel alleen personen, blijkt uit Googles vanmorgen vrijgegeven Year in Search, het jaaroverzicht van 2018: ook Meghan Markle, Maarten van der Weijden en de vandaag voor de rechter staande Jos Brech halen de top 10. Computerspel Fortnite en tv-hit Boer Zoekt Vrouw zijn de enige niet personen in de lijst.



Meest gestelde ‘Wat is’-vraag in 2018 is 'Wat is de dividendbelasting?’ Ook vragen als ‘Wat is de sleepwet?’ en ‘wat is de Nations League?’ waren populair. Verder valt op dat in de lijst met Internationale beroemdheden dat Meghan Markle (3e) een stuk hoger staat dan Prince Harry (7e). Bij trending Nederlanders staat Max Verstappen bovenaan.



Wereldwijd is 'World Cup’ het meest gegoogeld in 2018. Ook in Nederland gebeurde dat trouwens veel: het WK Voetbal is het meest gezocht in de categorie Evenementen. Ook Nederlandse evenementen zoals Pinkpop, de Nijmeegse Vierdaagse en de Zwarte Cross staan in die lijst.