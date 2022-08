Bang voor gluurders? Zo scherm je je apps af met een pincode

Voor iPhones

iPhone-gebruikers kunnen in één keer alle apps behalve de geopende app vergrendelen.



Open de instellingen van je iPhone en druk op ‘Toegankelijkheid’. Helemaal onderaan, onder het kopje ‘Algemeen’, vind je ‘Begeleide toegang’. Schakel deze optie in. Stel vervolgens een code in of selecteer Face ID of Touch ID. Het is ook mogelijk om een automatisch schermslot in te stellen. Je iPhone wordt dan na een bepaald aantal minuten vergrendeld.



Schakel daarna de ‘Activeringsknop’ in en open de app die je anderen wilt tonen. Als je nu drie keer achter elkaar op de zij- of thuisknop drukt, verschijnt het menu voor Begeleide toegang. Linksonder in beeld staat ‘Opties’. Hier kun je instellen wat er door degene die je toestel vasthoudt geopend mag worden. Je kunt onder andere de volumeknoppen, het toetsenbord en het touchscreen vergrendelen. Ook kun je hier een tijdslimiet instellen.

Druk rechtsboven in het scherm op ‘Start’ als je alles naar wens hebt ingesteld. Je iPhone blijft nu binnen deze app, totdat er weer drie keer achter elkaar op de zijknop wordt gedrukt. Om de vergrendeling te stoppen moet de toegangscode worden ingevuld, of een vinger of gezicht worden gescand. Druk vervolgens op ‘Stop’ in de linkerbovenhoek.

Voor Android-smartphones

Het instellen van appvergrendelingen is in principe op alle Android-toestellen mogelijk, maar de manier waarop verschilt per smartphonemerk en zelfs per Android-versie. Vaak is het in te stellen onder het kopje ‘Beveiliging’, ‘Privacy’ of ‘Hulpprogramma’s’ in de instellingen van je telefoon. Als voorbeeld nemen we een toestel van OnePlus met Android 11 geïnstalleerd.



Ga op een OnePlus-smartphone naar de instellingen en open ‘Hulpprogramma’s’. Kies nu voor ‘App Vergrendeling’ en geef je pincode op. Druk op ‘Apps toevoegen’ en selecteer de apps die je wilt vergrendelen. Om deze apps te openen moet er een pincode worden ingevoerd. De app blijft ontgrendeld totdat het scherm wordt uitgeschakeld. Er kan tussendoor dus van app gewisseld worden, zonder dat de pincode opnieuw moet worden ingevoerd.

Krijg je het via de instellingen van je smartphone niet voor elkaar, dan is het mogelijk om individuele apps te vergrendelen met behulp van een externe app. Voorbeelden hiervan zijn Norton App Lock en AppLock (DoMobile Lab). Deze apps zijn gratis te downloaden via de Google Play Store.

Norton App Lock

Bij het openen van de app moet je Norton App Lock eerst toestemming geven om de vergrendelingsapp vóór andere apps te mogen openen. Daarna kun je een patroon instellen of een toegangscode invoeren. Log vervolgens in met je Google-account.



In de lijst kun je vervolgens kiezen welke apps je wilt vergrendelen. Als het slotje achter de appnaam groen is gekleurd, is de vergrendeling ingesteld.

AppLock (DoMobile Lab)

Als je AppLock opent, kun je direct een patroon instellen. Vervolgens moet je de voorwaarden accepteren en een aantal toestemmingen verlenen aan de app. In de lijst selecteer je vervolgens welke apps je wilt vergrendelen.



Als er een groen slot naast staat is de app vergrendeld. Om apps niet langer te vergrendelen, druk je nogmaals op de sloten naast de apps in de lijst.

