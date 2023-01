Bedrijven kampen met problemen vanwege storing Microsoft: geen Teams, Outlook en Office 365

Datacen­trum, schoonma­kers, wc-pa­pier: Elon Musk bezuinigt flink bij Twitter

Twitter-baas Elon Musk heeft zijn socialmediabedrijf volledig uitgekleed na de miljardenovername. Hij voerde onder andere zerobased budgeting in waarbij medewerkers álle uitgaven moeten onderbouwen, meldt The New York Times.

30 december