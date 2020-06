Beter internetten: zo koop je de perfecte router

Tip 1: stel een budget vast

Klinkt als een no-brainer en dat is het ook, maar desalniettemin wel belangrijk. Routers zijn er in alle soorten en maten en dus ook op hele verschillende prijspunten, variërend van enkele tientjes tot honderden euro’s. Altijd leuk om toeters en bellen te hebben, maar die moeten dan wel voor jou functioneel zijn, anders kan je zo maar heel veel euro’s neerleggen voor mogelijkheden die je in de praktijk toch niet zal gebruiken.

Aan de andere kant is het ook niet verstandig om simpelweg voor een goedkope router te gaan. Een goede router hoeft weliswaar niet noodzakelijkerwijs veel te kosten, maar we zouden je in ieder geval aanraden om voor een 802.11ac (WiFi 5) router te gaan. Die blijft nog een lange tijd up-to-date. Een niveau lager vind je weliswaar spotgoedkope WiFi 4-routers, maar deze bieden enkel een 2,4 GHz-signaal - dat flink oververhit is geraakt - en zijn inmiddels ook qua functionaliteit dermate achterhaald dat een plek in het museum lonkt.

Je wil sowieso gaan voor een router die zowel 2.4GHz als 5GHz uitstraalt. Veel smarthome-apparaten maken nog gebruik van de 2.4GHz-frequentie, maar voor telefoon en computer is de 5GHz de juiste keuze. Let wel op: 5GHz dringt minder goed door de muren, dus daar zit eventueel weer een uitdaging in op basis van jouw woonsituatie.

Tip 2: enkele router of multiroom wifi?

Wanneer je in de markt bent voor een nieuwe router kan je in feite twee kanten op: een enkele router aanschaffen, of gaan voor een multiroom wifi-systeem dat naast een router bestaat uit één of meerdere steunpunten. Deze keuze raakt zowel aan wat voor gebruiker je bent als aan de specifieke omstandigheden in je huis of appartement.

Hoe goed een router ook is, muren en vloeren vormen een hindernis in het zenden en ontvangen van je draadloze netwerk. Als het zwaartepunt van je netwerk in het draadloze gedeelte ligt en je wat groter woont over meerdere verdiepingen is een mesh-systeem veelal de beste keuze.

Volledig scherm Niet echt een aanwinst voor de huiskamer... © Hardware Info Doordat de router geholpen wordt door één of meerdere steunpunten bij een mesh-netwerk, kan je wifi-netwerk tot alle hoeken en gaten van je huis gebracht worden. Woon je in een gelijkvloers appartement of over twee verdiepingen dan kan een goede en centraal geplaatste router meestal zelf de klus prima aan.

Daar is niet alles mee gezegd overigens. Een ander belangrijk punt: de verschillende doelgroepen die multiroom wifi-systemen en routers over het algemeen bedienen. Het zogenaamde ‘mesh’ is gericht op de massa, waarbij gebruiksvriendelijkheid en design hoger in het vaandel staan dan functionaliteit. Aansluiten en klaar, maar je levert wel in qua functies.

Klassieke routers zijn meestal meer gericht op gebruikers die iets meer kaas hebben gegeten van de materie en bieden daardoor vaak meer opties, zowel software- als hardwarematig. Daar staat tegenover dat producten er wat minder ‘huiskamer-waardig’ uitzien en de interface zoveel heeft te bieden dat je het overzicht snel kan kwijtraken als leek.

Tip 3: wat verwacht je van je internet?

Je router vormt de basis voor zowel je bedrade als draadloze mogelijkheden. Specifiek voor het bedrade gedeelte zijn er in ieder geval twee belangrijke zaken om rekening mee te houden. In de eerste plaats het aantal ethernetpoorten. Daarmee sluit je namelijk bedrade apparaten aan op het internet. Denk bijvoorbeeld aan desktop-computer.

Op een enkele router is de standaard dat je vier ethernetpoorten tot je beschikking krijgt plus een aparte wan-poort. Heel soms zie routers met een 3/1-configuratie. Meer is zeker niet onmogelijk, bepaalde high-end routers bieden acht ethernet-aansluitingen. Mesh-systemen hebben veelal aanzienlijk minder ethernetaansluitingen beschikbaar, twee in totaal is daar geen uitzondering. Heb je dus veel bedrade apparaten in huis? Check dan zeker de hoeveelheid ethernetpoorten.

Daarnaast is de snelheid van de aanwezige poorten van belang. Aansluitingen met gigabitsnelheid zijn echt de standaard waarvoor je minimaal wilt gaan. Routers met fast ethernet-poorten (100 Mbit/s) raden we categorisch af: in prijs win je er niet of nauwelijks iets mee, terwijl het in snelheid een serieuze aderlating is. Sneller is natuurlijk altijd goed.

Onze aanraders

TP-Link Archer C6

Onze budgetaanrader is de TP-Link Archer C6. De prestaties van de Archer C6 zijn heel behoorlijk. Voor beide banden, dus 2.4GHz en 5GHz, gelden deze prestaties als die van een subtopper, wat zeker gezien de prijs lang geen slechte uitkomst is.

Netgear Nighthawk R7800 X4S

Geef je liever niet teveel uit maar wil je wel een router die vooral op 5 GHz excelleert, dan is de Netgear R7800 Nighthawk X4S de router die je moet kopen. Op 2,4 Ghz zijn de prestaties goed, maar de R7800 exelleert op de 5 GHz met uitstekende prestaties. Ook webinterface en de app zijn prettig in het gebruik.

Netgear Orbi RBK50

