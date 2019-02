Bioscoopscherm in broekzak? Nieuwe smartphone heeft superlang scherm

Uber wint proces van Londense taxichauf­feurs en behoudt vergunning

12:33 Een groep Londense taxichauffeurs heeft in hoger beroep een rechtszaak tegen Uber verloren. De United Cabbies Group, voor chauffeurs van de traditionele 'black cabs', was in beroep gegaan tegen een beslissing van een lagere rechter in juni. Die bepaalde dat Uber onder voorwaarden toch een nieuwe vergunning voor vijftien maanden kreeg.