Bitcoin op hoogste niveau in jaar: 10.000 dollar in vooruitzicht?

Volgens kenners zou de mogelijke stap van Facebook de brede acceptatie van cryptovaluta een flinke duw in de rug geven. De Amerikaanse techreus zou al ruim een jaar werken aan de munt, waarbij het contact legde met verschillende bedrijven die handelen in crypto’s en met handelsplatformen.

Het betaalmiddel is vooral bedoeld voor landen waar de nationale munt niet stabiel is of bankrekeningen niet wijdverspreid zijn. Gebruikers van Facebook-diensten als Messenger en WhatsApp moeten dan makkelijker geld naar elkaar kunnen overmaken. Ook moeten er fysieke pinautomaten komen en krijgen winkeliers een bonus als ze Facebooks betaalmiddel accepteren.