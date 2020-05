Bittere pil voor 50 miljoen sportievelingen: Strava perkt gratis mogelijkheden drastisch in

If it’s not on Strava, it didn’t happen. Het is één van de slagzinnen onder wielertoeristen. Een straffe prestatie op de fiets is pas echt geldig als de cijfers gestaafd worden met een file op Strava. De populaire sport- en fietsapp is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot dé referentie voor al wie zijn sportprestaties registreert. Strava is al die tijd grotendeels gratis toegankelijk gebleven, al waren er voor betalende gebruikers wel wat extraatjes.

Net nu meer mensen de weg naar de app vinden, gaat Strava snoeien in het gratis aanbod. ,,Vanaf vandaag zal een aantal van onze gratis features die complexer van aard zijn en lastig te onderhouden alleen nog toegankelijk zijn voor betalende gebruikers. We investeren het meest in atleten die dat ook in ons doen”, klonk het gisteren in een mededeling van Strava. De app telt sinds februari over de hele wereld meer dan 50 miljoen gebruikers.

Geen gratis totaalklassementen meer

Vooral voor sporters die zich graag met anderen meten op bepaalde segmenten verandert er veel. Zo zullen er geen totaalklassementen meer beschikbaar zijn voor gratis gebruikers. Het wordt met andere woorden niet meer mogelijk om gratis jouw prestaties te vergelijken met die van je collega op pakweg de Muur van Geraardsbergen, of de atletiekpiste in de buurt. Enkel de top 10 van elk segment bij de mannen en vrouwen blijft nog gratis te raadplegen.

Ook de routeplanner gaat voor de gratis gebruikers verloren. Voor betalende aanhangers van de app wordt dat gedeelte van Strava dan weer sterk verbeterd en uitgebreid. Bovendien krijgen zij in ruil voor betaalde munt wél een gedetailleerd en compleet overzicht van alle mogelijke klassementen op een bepaald segment. Er worden ook extra parameters voorzien om trainingen te kunnen analyseren.

Het allerleukste verdwijnt

De beslissingen van Strava worden met gemengde gevoelens onthaald. Sommige gebruikers vinden het niet meer dan logisch om maandelijks een bijdrage te leveren, de app is immers nog altijd niet winstgevend voor de makers. Al is het voor velen jammer dat net het allerleukste aan Strava, het competitieve element, verdwijnt.

Eigen ritten en prestaties zijn voor alle duidelijkheid wel nog altijd te raadplegen, maar de dagen dat je gratis je prestaties kon vergelijken met alle mogelijke vrienden en wielerprofs op de app zijn wel definitief voorbij. Voor wie er toch nog even van wil genieten, geen paniek: Strava geeft gebruikers de kans om twee maanden een proefabonnement te nemen. Daarna betaal je iets minder 5 euro per maand om alle opties te blijven gebruiken.