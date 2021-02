Boete voor webhost die kinderporno niet snel weghaalt: ‘Tijd van vrijblijvendheid is voorbij’

Een wetsvoorstel van justitieminister Ferd Grapperhaus dat dit regelt, gaat vandaag in consultatie zodat deskundigen en organisaties er commentaar op kunnen geven. De minister gaf al eerder aan dat hij een autoriteit in het leven wilde roepen. Hij noemt de snelle groei van kinderpornografisch materiaal op internet ‘verontrustend en weerzinwekkend’.



Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) meldde eerder dat het aantal meldingen over kinderporno dat gehost staat op internet in vijf jaar tijd meer dan vertienvoudigd is: van 28.960 in 2014 naar 308.430 in 2019. ,,Hostingbedrijven vervullen vanuit ons land dankzij onze optimale digitale infrastructuur een sleutelrol in het wereldwijde internet. Maar deze bijzondere positie schept ook verplichtingen”, aldus Grapperhaus.