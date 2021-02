Boxmeerse kapper gaat viral op TikTok, maar huidexperts maken zich zorgen

Kapper Ismael harst bij kapsalon Freedom aan de Steenstraat geen benen of intieme plekken. Hij houdt het bij gezichten, nekken en mannelijke bovenlichamen. ,,Ik ben al tien jaar kapper. Ik begon in Syrië en heb sinds zeven maanden een eigen salon in Boxmeer.’’ Hij is, naar eigen zeggen, de enige ter wereld die deze harsmethode toepast. ,, Het harsen van delen van het gezicht is gebruikelijk, maar ik ga een stapje verder door het héle gezicht te harsen.’’