Boycot tegen Facebook haalt niets uit, inkomsten uit advertenties stijgen juist

Over de nabije toekomst is het techconcern, dat ook Instagram en WhatsApp bezit, pessimistischer. De dreiging van strengere regelgeving voor socialmediabedrijven zorgt voor onzekerheid.

Naast Facebook, maakten ook techreuzen Apple, Amazon, Google en Twitter hun kwartaalcijfers bekend. Die omzetcijfers waren, zonder uitzondering, allemaal een stuk hoger dan het vorige kwartaal.

De omzet van Facebook bedroeg in het derde kwartaal 21,5 miljard dollar, een stijging van 22 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Die toename was volledig toe te schrijven aan gestegen inkomsten van adverteerders die platforms van Facebook gebruiken. De operationele winst steeg daarbij met 12 procent tot 8 miljard dollar.

Daarmee lijkt de advertentiestop die onder andere Unilever, Coca-Cola, Starbucks en Pepsico tegen Facebook afkondigden weinig te deren. De bedrijven kondigden in juli aan voorlopig niet meer via Facebook te adverteren, omdat het bedrijf te weinig zou doen om racisme en haat op zijn platforms te bestrijden.

Uit een toelichting van financieel directeur David Wehner komt naar voren dat de gevaren voor Facebook niet zozeer uit de hoek van adverteerders komen. Voor 2021 voorziet hij “toenemende onzekerheid”. Die ontstaat onder andere door aangescherpte privacymaatregelen in het besturingssysteem voor iPhones, waardoor het mogelijk moeilijker wordt munt te slaan uit persoonsgegevens.

Daarnaast beperken autoriteiten in de Europese Unie het sturen van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten door socialmediabedrijven, nadat het Europese Hof van Justitie een verdrag daarover ongeldig had verklaard. Ook in eigen land ligt het Amerikaanse bedrijf onder vuur. Een commissie van Amerikaanse Congresleden oordeelde onlangs vernietigend over de monopoliepositie van Facebook en zinspeelde op de gedwongen opsplitsing van het bedrijf.

Ondanks de toenemende kritiek op Facebook, stijgt het aantal gebruikers van de social media nog altijd aanzienlijk. In september hadden de sites van het Amerikaanse internetconcern 1,8 miljard dagelijks actieve gebruikers, 12 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg even hard tot ruim 2,7 miljard mensen.

Amazon

Webwinkel- en techbedrijf Amazon heeft zijn hoge groeitempo weten vol te houden. Doordat veel mensen wegens de coronapandemie liever vanuit huis winkelden, steeg de omzet met 37 procent in het derde kwartaal. Daarbij verdriedubbelde de winst van het Amerikaanse concern.

De totale opbrengsten kwamen uit op 96,1 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 6,3 miljard dollar, tegenover 2,1 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Volgens topman en oprichter Jeff Bezos beleeft Amazon een ongeëvenaard jaar. In het lopende vierde kwartaal, met de feestdagen, voorziet hij dat nog meer consumenten via platforms van het techbedrijf boodschappen en andere inkopen zullen doen. Daarbij rekent het bedrijf op een omzetgroei tussen de 28 en 38 procent.

Amazon creëerde dit jaar naar eigen zeggen 400.000 nieuwe banen, waarbij 100.000 mensen in vaste dienst werden genomen. De techreus kreeg dit jaar ook geregeld kritiek op de arbeidsomstandigheden in distributiecentra, waar maatregelen tegen coronabesmettingen niet voldoende zouden zijn. Amazon zelf stelt juist alles te doen voor de veiligheid van werknemers. Zo voert het bedrijf zelf coronatests uit. Het bedrijf verwacht in de laatste drie maanden van dit jaar alleen al 4 miljard dollar kwijt te zijn aan voorzorgsmaatregelen tegen Covid-19.

Apple

Apple heeft de afgelopen periode meer Mac-computers verkocht dan ooit. Dat komt omdat mensen vanwege de coronapandemie thuiswerkten maar ook veel kinderen volgden wereldwijd thuis hun lessen via een computer. De omzet van de iPhone-tak viel tegen. Dat komt omdat klanten wat langer moesten wachten op de komst van de vertraagde iPhone 12.

Doordat de nieuwe smartphone van Apple later in de winkels lag, werden de eerste verkoopcijfers van de iPhone 12 niet meegenomen in laatste verslagperiode van het gebroken boekjaar. De omzet van Macs, iPads, diensten en de verzamelcategorie waar onder meer de Apple Watch en draadloze oordopjes onder vallen, stegen allemaal.

Apple sloot het boekjaar af met een omzet van 274,5 miljard dollar, tegen 260,2 miljard dollar het jaar ervoor. Onder de streep bleef een winst over van 57,4 miljard dollar. Een jaar eerder was dat bijna 55,3 miljard dollar.

Google

Google-moeder Alphabet heeft de afgelopen periode geprofiteerd van toegenomen reclame-inkomsten op de zoekmachine en YouTube. Bedrijven besteedden weer meer geld aan advertenties nadat ze er in het tweede kwartaal nog op hadden bespaard. De cloudactiviteiten en de appwinkel deden het ook goed.

De advertentie-inkomsten van YouTube stegen naar ruim 5 miljard dollar, tegen 3,8 miljard dollar vorig jaar. De clouddiensten en abonnementen deden het eerder ook al goed omdat veel bedrijven over ging op thuiswerken. De omzet van die tak steeg van 2,4 miljard naar 3,4 miljard dollar.

De omzet van Alphabet kwam in het derde kwartaal uit op 46,2 miljard dollar tegen 40,5 miljard dollar een jaar eerder, een stijging van 14 procent. Onder de streep bleef een winst over van 11,2 miljard dollar. Een jaar eerder was dat 7 miljard. De sterke cijfers volgen op een kwartaal waarin de omzet van de techgigant wat daalde.

Twitter

De omzet van Twitter, dat het qua inkomsten vooral van advertenties moet hebben, steeg ten opzichte van een jaar eerder met 14 procent tot 936 miljoen dollar. De kosten namen ook hard toe, onder andere wegens het aantrekken van nieuw personeel en hogere uitgaven om bezoekers van andere sites naar Twitter te lokken. De operationele winst steeg daardoor slechts met 6 procent tot 56 miljoen dollar.

Ten opzichte van de voorgaande drie maanden kreeg Twitter er slechts 1 miljoen gebruikers bij die dagelijks actief zijn op het berichtenplatform. Die toename is een fikse tegenvaller, waardoor het aandeel Twitter in de zogeheten nabeurshandel kelderde. Zo kreeg het platform er in het tweede kwartaal nog 20 miljoen gebruikers bij. In totaal zijn nu 187 miljoen mensen iedere dag in de weer met Twitter.

Vooruitblikkend verwacht Twitter munt te kunnen slaan uit de extra stevige groei van online winkelen door corona. Tegelijkertijd kunnen adverteerders in het vierde kwartaal onverwachts reageren op eventuele onrust rond de Amerikaanse verkiezingen, waarschuwt het bedrijf. Daarbij houdt Twitter de antiracismeprotesten en rellen in de Verenigde Staten van eerder dit jaar in het achterhoofd. Die zorgden in het tweede kwartaal, samen met de coronacrisis, voor een daling van de reclame-inkomsten met een kwart.

