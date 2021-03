Breng foto's van je (over)grootouders tot leven met deze nieuwe techniek

In de app van MyHeritage is nu de functie Deep Nostalgia beschikbaar. Het is een baanbrekend nieuw onderdeel van hun systeem, waardoor mensen de gezichten van hun dierbaren op foto's kunnen laten bewegen. Deze nieuwe techniek laat op een realistische manier zien hoe een persoon op een oude foto zou hebben bewogen als diegene was vastgelegd op videobeelden.

De nieuwe functie van de app is eind februari gelanceerd en werkt met zwartwit-foto's, maar ook foto's in kleur. Het is ook mogelijk om meerdere gezichten in één foto, bijvoorbeeld de trouwfoto van je overgrootouders, te animeren. Iedereen kan een aantal foto's gratis bewerken met de nieuwe Deep Nostalgia-functie. Wel verschijnt er een watermerk in beeld. In een week tijd zijn er al meer dan acht miljoen animaties gemaakt.