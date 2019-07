Broers Jelle en Mels gaan deze zomer no game challenge aan

,,Ik heb de naam no game challenge bedacht’’, zegt Jelle (11).

,,Nee, ík’’, reageert de 8-jarige Mels.

,,Ík.’’

,,Ík.’’



Na nog een paar ikjes over en weer zijn de broers het zat. ,,We hebben het samen bedacht’’, besluiten ze.



Jelle en Mels van der Doelen uit Rosmalen zijn in ieder geval samen flink in de aandacht komen te staan sinds ze in de meivakantie met de no game challenge op de proppen kwamen. Een afgesproken periode geen computerspelletjes spelen, maar jezelf op andere manieren vermaken.



Toen was het een week, nu in de zomervakantie gaan ze voor vier weken zonder iPad. Met steun van Jantje Beton, want die omarmt de actie en heeft er een landelijke campagne tegenaan gegooid. De organisatie roept alle ouders en kinderen op hun voorbeeld te volgen. Jantje Beton zet zich samen met kinderen in voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd.