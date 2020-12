Brussel akkoord met overname Fitbit door Google

Diepgravend onderzoek

Eerder dit jaar stelde de Europese Commissie nog een diepgravend onderzoek in naar de overnameplannen van Google. De mededingingswaakhond in Brussel was bezorgd dat de transactie de al dominante positie van het Amerikaanse techconcern op de onlineadvertentiemarkt zou versterken door de enorme hoeveelheid persoonlijke gegevens die Fitbit kan leveren.



Om de zorgen te ondervangen heeft Google een hele lijst aan toezeggingen moeten doen. Zo mogen de door Fitbit vergaarde data niet zomaar ingezet worden voor bijvoorbeeld advertenties. Ook moet Google de Fitbit-gegevens opslaan in een aparte 'datasilo', zodat de data niet per ongeluk vermengd raakt met andere gegevens.