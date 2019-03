Budget smartphonemaker Xiaomi opent fysieke winkels en webshop in Nederland

De webshop is nog niet open, maar er staan al wel Nederlandstalige productpagina’s op de site. Tussen het aanbod staan telefoons als de Mi 9 en Redmi Note 7 en andere apparaten als de elektrische scooter van Xiaomi en de Mi Band 3. De producten zouden nog dit voorjaar in de verkoop moeten gaan via de eigen webshop.

Waar de winkels komen en of het gaat om losse winkels of shop-in-shops is nog onduidelijk. In andere Europese landen gaat het om losse winkels met daarin Xiaomi-producten. Ook is onbekend wanneer de winkels open moeten gaan, maar er zouden er eind dit jaar al meerdere open moeten zijn.