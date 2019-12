Chinese hackers probeerden binnen te dringen bij medisch bedrijf Philips

De hackers zouden toegang hebben gekregen tot informatie over medisch onderzoek bij Philips, claimt de Amerikaanse krant. Het is onbekend wat het doel was van de hackers bij de poging die in 2016 plaatsvond. Volgens Philips zijn ‘de hackpogingen afgehandeld’, wat erop wijst dat de Chinese hackersgroep niet langer binnen zit.

De aanval op Philips was onderdeel van een grotere campagne van de hackersgroep APT10 om bij meerdere bedrijven binnen te komen. Naast leveranciers van clouddiensten als IBM en HP ging het daarbij om bedrijven in diverse branches, zoals Deutsche Bank en Allianz uit Duitsland en mijnbedrijf Rio Tinto.

De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD zeiden begin dit jaar dat de Chinese staat had geprobeerd via APT10 binnen te dringen bij Nederlandse organisaties, om zo kennis en patenten te bemachtigen die China een economische voorsprong kunnen geven. Het is onbekend of de Nederlandse diensten toen onder meer spraken over deze hack. Ook de VS linkt APT10 aan de Chinese staat en heeft eind vorig jaar twee Chinezen aangeklaagd voor staatshacken als onderdeel van de hackersgroep.