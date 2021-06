Controleer deze tv-instellingen goed voor het EK-duel begint

Natuurlijk: het EK kijken is eigenlijk gewoon een kwestie van je tv aanzetten en naar het juiste kanaal wippen. Maar wie het mooiste, meest actuele beeld wil, moet met een paar dingen rekening houden. Onderstaande handigheidjes helpen daarbij.

Kijk de wedstrijd (misschien) in 4K

De NPO heeft bij Ziggo en KPN een speciaal kanaal beschikbaar gesteld waarop je alle wedstrijden in een hogere 4K-resolutie kunt bekijken. Het betekent een nog scherper beeld en mooier contrast, mits je de benodigde apparatuur in huis hebt. In een eerder artikel hebben we alle vereisten op een rij gezet.

Dit 4K-kanaal kijk je echter op eigen risico: het is op dit moment nog een half experiment, wat te merken viel aan de eerste reacties van kijkers. Het beeld was soms donker en met uitgewassen kleuren, en soms was ineens een minuut lang niks van de wedstrijd te zien.

Niet iedereen heeft er last van en er wordt hard gewerkt aan oplossingen, dus wellicht is het 4K-kanaal de mooiste manier om op jouw tv te kijken. Maar heb je problemen? Wissel dan snel maar weer terug naar de ouderwetse zender.

Zet Motion Smoothing aan (en daarna snel weer uit)

Veel televisies hebben een optie om ‘Motion Smoothing’ in te schakelen, waardoor bij voetbal de bal vloeiender over het veld lijkt te rollen.

De optie is ideaal voor sportwedstrijden, maar kun je beter uitschakelen als je later een film of serie gaat kijken. Eerder legden we uit waarom.

Zet de bank goed

Geloof het of niet: er is een optimale afstand tussen je bank en de televisie. Zet je beide goed, dan weet je zeker dat je het beeld zo goed mogelijk ziet zonder de hele tijd je nek heen en weer te bewegen.

Check onze eerdere gids om de afstand van jouw scherm te bepalen.

Voorkom vertraging

Niks is vervelender dan een buurman die twintig seconden eerder dan jou juicht, omdat de bal op zijn scherm al het doel in is geschoten. Omdat niet iedere tv-dienst gelijk is, kan er soms vertraging in jouw beeld ontstaan.

Je kunt er niet altijd iets aan doen, maar er zijn een paar stappen die je kunt ondernemen. In het volgende artikel lopen we de mogelijkheden langs.

Een nieuwe tv? We onderzochten de opties

In aanloop naar het EK hebben we samen met de redactie van Tweakers uitgebreid onderzoek gedaan naar de beste televisies van het moment. Opmerkelijk detail: door productietekorten tijdens de coronapandemie, staan modellen uit 2020 vaak nog hoog aangeschreven.

We hebben gekeken naar zowel de beste televisies van dit moment als de beste betaalbare tv’s van 65 inch. Zoek je een specifiek soort scherm? Probeer dan onderstaand hulpmiddel eens:

