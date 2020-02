Coolblue opnieuw beste webwinkel bij Tweakers Awards, T-Mobile beste telecomprovider

Dat is een greep uit de resultaten van de dertiende editie van de prestigieuze Tweakers Awards, de publieksprijs voor de beste technologie- en elektronicaproducten en -bedrijven, verkozen door bezoekers van Tweakers. In totaal werden dit jaar prijzen uitgereikt in 33 categorieën, variërend van fabrikant tot serviceprovider. De winnaars werden vanavond gepresenteerd in Amsterdam. In totaal werden er 356.491 stemmen uitgebracht.



De winst van Coolblue is weinig verrassend. Het bedrijf troeft zijn belangrijkste concurrent Bol.com al sinds 2012 af. Ook internetprovider Ziggo heeft al jaren succes bij de awards. Het veelbesproken XS4ALL en KPN werden ruimschoots verslagen.



Google werd verkozen tot beste smarthomeplatform. De Amerikaanse techreus gooide hoge ogen met zijn Home-apparaatjes en Assistant-software. Philips Hue eindigde als tweede. Waar vorig jaar OnePlus er met de titel van beste smartphone vandoor ging, komt de award dit jaar in Zuid-Koreaanse handen. De Samsung Galaxy S10 liet de iPhone 11 Pro en de OnePlus 7T Pro achter zich.



De beste game was volgens Tweaker-gebruikers Call of Duty: Modern Warfare. Het schietspel kreeg 2,5 procent meer stemmen dan Star Wars Jedi: Fallen Order, dat net als Call of Duty lovende recensies kreeg. Zoek je nog een goede tv, bijvoorbeeld om te gamen? Volgens de gebruikers van Tweakers was dit jaar de LG OLED C9 de beste keuze. Het scherm won met ruime voorsprong van zijn concurrenten van Samsung en Sony. Apple won opnieuw de prijs voor beste draagbare gadget, met zijn Apple Watch Series 5.