‘Cordcutten’ in Nederland: zo kijk je zonder tv-abonnement toch televisie

Hoewel steeds meer mensen ervoor kiezen om zonder televisie-abonnement te leven, blijft het aantal ‘cordcutters’ in Nederland laag. Terwijl het niet moeilijk is om zonder tv-abonnement toch televisie te kijken.

Bij de meeste providers is het tegenwoordig mogelijk om internet zonder televisie te nemen. Dat gaat meestal om een goedkoper abonnement, waarmee je dus wel kunt internetten maar geen televisie kunt kijken.



In Nederland kiest nog maar 12 procent voor de optie geen televisie-abonnement te nemen. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecompaper. Dat is niet veel, maar wel een verdubbeling vergeleken met drie jaar geleden. Voornamelijk jongeren zijn ‘cordcutters’, zoals mensen worden genoemd die stoppen met een televisie-abonnement. Eén op de vijf jonge huishoudens heeft geen tv-abonnement meer.

Toch hoef je tegenwoordig zonder televisie-abonnement niets meer te missen. Dat kan door televisie via een app te kijken, of te kiezen voor alternatieven.

Tv-kijken via een app

Het is al langere tijd mogelijk om televisie via een app te kijken, maar de opties worden steeds beter. Kijk je alleen naar de zenders van NPO, dan hoef je daar niet eens extra voor te betalen. Via de NPO-app kijk je gratis live naar NPO 1, 2 en 3 en kijk je eerder uitgezonden programma’s terug. Voor 5 euro kun je een Videoland-abonnement afnemen om daar naar de zenders van RTL te kijken.

Een stuk uitgebreider is NLZiet. Met deze app kijk je niet alleen naar de drie NPO-zenders, maar ook naar de verschillende zenders van RTL en SBS. Ook met NLZiet kun je live kijken of programma’s terugkijken. Dat kost 7,95 euro per maand.

Ga je televisiekijken via apps, dan moet je wel een paar extra stappen zetten in plaats van een enkele knop op de afstandsbediening indrukken. Maar zowel de NPO-app als de NLZiet-app zijn op de meeste slimme televisies te installeren. Anders is het mogelijk om een mediabox of een Chromecast aan te sluiten, zodat je gewoon ouderwets op je televisiescherm kunt kijken in plaats van via het schermpje van je smartphone.

Providers zien de groeiende rol van deze apps ook en bieden daarom steeds vaker eigen opties aan voor televisie-apps, maar dan wel als onderdeel van hun abonnement.

Kiezen voor alternatieven

Heb je niet zoveel met de publieke en commerciële televisiezenders, dan zijn er ook genoeg alternatieven. Het aantal streamingdiensten in Nederland groeit namelijk flink.

Recentelijk hebben ViaPlay en HBO Max zich aan het aanbod van streamingdiensten in Nederland toegevoegd. Met onder andere Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Videoland en Apple TV+ in de appwinkels, is er elke avond wel iets te kijken.

Een groot voordeel van streamingdiensten tegenover televisiezenders is dat je zelf bepaalt wanneer je wat kijkt en je niet gestoord wordt door reclames. Een abonnement op enkele van deze streamingdiensten kan tevens goedkoper uitvallen dan een televisie-abonnement.

Gecombineerd vallen de streamingdiensten bij elkaar wel duurder uit dan televisie-abonnement, maar deze diensten zijn makkelijk maandelijks op te zeggen. Daarom kan het slim zijn om regelmatig van dienst te wisselen.

