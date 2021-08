Cuba gaat bitcoin en andere cryptomunten legaliseren als betaalmiddel

Zweden moet veroordeel­de drugsdea­lers 1,3 miljoen euro in bitcoin betalen

20 augustus De Zweedse staat is verplicht om drie veroordeelde drugsdealers 33 bitcoins te geven, goed voor een waarde van meer dan 1,3 miljoen euro. Dat komt omdat de openbare aanklager 36 in beslag genomen bitcoins in de aanklacht had omgerekend naar Zweedse kronen. Intussen is de waarde van bitcoin echter vertienvoudigd.